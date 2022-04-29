إنفوغرافيك| إجازة عيد الفطر في ليبيا 9 أيام
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
الإجازات:
– الجمعة 29 أبريل عطلة أسبوعية
– السبت 30 أبريل عطلة أسبوعية
– الأحد أول مايو وقفة عيد الفطر
– الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر
– الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر
– الأربعاء 4 مايو ثالث أيام عيد الفطر
– الخميس 5 مايو راحة بين إجازتين
– الجمعة 6 مايو عطلة أسبوعية
– السبت 7 مايو عطلة أسبوعية
* الإجازة غير مخصومة من رصيد الإجازات
* تمنح لكافة الموظفين والعاملين بالدولة
* الفئات المستثناة:
– المؤسسات الأمنية
– المؤسسات الصحية
– المؤسسات الحيوية