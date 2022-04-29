إنفوغرافيك| إجازة عيد الفطر في ليبيا 9 أيام

29 أبريل، 2022 2:40 م
4

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

 

الإجازات:

– الجمعة 29 أبريل عطلة أسبوعية

– السبت 30 أبريل عطلة أسبوعية

– الأحد أول مايو وقفة عيد الفطر

– الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر

– الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر

– الأربعاء 4 مايو ثالث أيام عيد الفطر

– الخميس 5 مايو راحة بين إجازتين

– الجمعة 6 مايو عطلة أسبوعية

– السبت 7 مايو عطلة أسبوعية

 

* الإجازة غير مخصومة من رصيد الإجازات

* تمنح لكافة الموظفين والعاملين بالدولة

 

* الفئات المستثناة:

– المؤسسات الأمنية

– المؤسسات الصحية

– المؤسسات الحيوية

29 أبريل، 2022 2:40 م
4

مقالات ذات صلة

تسلا تتلقى ثاني ضربة في الصين

29 أبريل، 2022 2:59 م

البريقة تنفي وجود وقود رديء في بنغازي

29 أبريل، 2022 2:24 م

صبراتة.. ضبط شاب هدد أهله بقنبلة يدوية

29 أبريل، 2022 2:21 م

الحداد: المؤسسة العسكرية هي ميزان الاستقرار في ليبيا

29 أبريل، 2022 2:07 م
زر الذهاب إلى الأعلى