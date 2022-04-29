إفتاء طرابلس تحدد مقدار زكاة الفطر بـ 7.5 دينار وتجيز إخراجها مالًا

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حددت دار الإفتاء في طرابلس اليوم الجمعة مقدار زكاة الفطر لهذا العام بـ “سبعة دينارات ونصف”.

وأوضحت دار الإفتاء أن زكاة الفطر صاع؛ أربعة أمداد بعد النبي صلي الله عليه وسلم ومقداره من القمح اثنان كيلوجرام، وربع ومن الأرز اثنان كيلوجرام عن الشخص الواحد.

وذكرت الدار أن بعض أهل العلم جوز إخراج زكاة الفطر نقدا، عندما تكون هناك مصلحة للفقير، وهم ممن يقتدى به من أئمة الهدي من أعلام الأمة. منهم عمر بن عبد العزيز وأبوحنيفة والبخاري وابن تيمية. وهو قول متأخري المالكية.

وأكدت دار الإفتاء على ضرورة إخراجها قبل صلاة العيد، وأفضل وقت لإخراجها هو بعد الفجر من العيد، قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة.

وأشارت إلى أن زكاة الفطر واجبة. فرضها رسول اللہ على كل مسلم قادر. صغير كبير، ذكر أو أنثى، ويجب على المسلم إخراجها عن نفسه. وعن كل من تجب عليه نفقته، وذلك من غالب قوت البلد، في شهر رمضان؛ طهرة للصائم، ومواساة للفقير.