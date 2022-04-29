أوكرانيا تقر بخسائر فادحة في الهجوم الروسي على الشرق قالت إن خسائر روسيا كانت أسوأ

أخبار ليبيا 24

أقرت أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأنها تكبدت خسائر فادحة في الهجوم الروسي في الشرق، لكنها قالت إن خسائر روسيا كانت أسوأ.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس إلى إرسال ما يصل إلى 33 مليار دولار لمساعدة كييف في مواجهة الهجوم.

وأشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعرض بايدن للمساعدة، والذي يصل إلى ما يقرب من 10 أضعاف المساعدة التي أرسلتها واشنطن حتى الآن منذ بدء الحرب في 24 فبراير.

وأقرت أوكرانيا بفقدان السيطرة على بعض البلدات والقرى هناك منذ بدء الهجوم الأسبوع الماضي، لكنها تقول إن مكاسب موسكو جاءت بتكلفة باهظة لقوة روسية انهكت بالفعل من هزيمتها السابقة بالقرب من العاصمة.

وقال المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش “لدينا خسائر فادحة لكن خسائر الروس أكبر بكثير … لديهم خسائر فادحة.”

ومن خلال تعهده بعشرات المليارات من الدولارات كمساعدات لأوكرانيا، زاد بايدن بشكل كبير من مشاركة الولايات المتحدة في الصراع. ترسل الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن أسلحة ثقيلة بما في ذلك المدفعية ، فيما تقول واشنطن إنه هدف ليس فقط صد هجوم روسيا ولكن إضعاف قواتها المسلحة حتى لا تتمكن من تهديد جيرانها مرة أخرى.

وقال بايدن: “نحن بحاجة إلى مشروع القانون هذا لدعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية”. “تكلفة هذه المعركة – ليست رخيصة – لكن الرضوخ للعدوان سيكون أكثر تكلفة.”

وغرد زيلينسكي شاكرا الرئيس الأمريكي في دعم أوكرانيا ضد روسيا. وقال: “نحن ندافع عن القيم المشتركة – الديمقراطية والحرية. نحن نقدر المساعدة. اليوم هناك حاجة إليها أكثر من أي وقت مضى.”

وقالت روسيا إن وصول أسلحة غربية إلى أوكرانيا يعني أنها تخوض الآن “حربا بالوكالة” ضد الناتو. وهدد الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع برد انتقامي غير محدد، بينما حذر وزير خارجيته من خطر اندلاع حرب نووية.

وقال مكتب زيلينسكي إن روسيا تقصف خط الجبهة بالكامل في منطقة دونيتسك الشرقية بالصواريخ والمدفعية وقذائف المورتر والطائرات. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا تقصف مواقع على طول خط التماس لمنع الأوكرانيين من إعادة تجميع صفوفهم.