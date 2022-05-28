الزادمة يعد بتعويض المتضررين من حرائق مزارع النخيل في زلة

أخبار ليبيا 24

اتصل، سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية، هاتفيا مع علي عبدالجليل عميد بلدية زلة، للاطمئنان على سلامة المواطنين والمزارعين، ومعرفة النتائج الأولية لحادثة الحريق الذي شب بإحدى مزارع النخيل.

وأكد الزادمة، على أن الحكومة ستعمل على توفير سيارة إطفاء حرائق بشكل عاجل لبلدية زلة.

وقالت الحكومة، إن الزادمة أعطى تعليماته بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب اندلاع الحريق، وضمان عدم تكرار. مثل هذه الكوارث.

كما طالب الزادمة بحصر الخسائر وتعويض المتضررين، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين لإعادة زرع أعداد كبيرة من. شجر النخيل وغيره من الاشجار المثمرة.

واشتعل حريق في إحدى المزارع في زلة جنوبي البلاد، اليوم السبت، ما تسبب في التهام أكثر من 800 نخلة.

ونشر المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا تسجيلا يظهر التهام النيران لعدد من أشجار النخيل، لافتا أن الحريق سببه ارتفاع درجات الحرارة.