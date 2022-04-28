وليامز تحصل على دعم بريطاني للمسار الانتخابي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، في العاصمة البريطانية لندن، اللورد أحمد، لورد منطقة ويمبلدون. وزير شؤون جنوب آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية. بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة.

وأطلعت وليامز، حسب تغريدة نشرتها على تويتر، اليوم الخميس، المسؤولين في المملكة المتحدة، على الوضع الحالي في ليبيا. بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة في الفترة 13-18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

3/1 التقيت اليوم في لندن معالي لورد أحمد، لورد منطقة ويمبلدون، وزير شؤون جنوب آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة، لإطلاعهم حول الوضع الحالي في ليبيا.. -> pic.twitter.com/4gjLJcDIUV — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) April 27, 2022

وذكرت وليامز أن الاجتماعات سادها اتفاق تام على دعم مسار انتخابي دستوري قابل للتطبيق في ليبيا. بغية إجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري متين في أقرب وقت ممكن. كما أكدت مجدداً على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض، وعلى الحاجة إلى تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون.