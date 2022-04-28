مسابقة قرآنية في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت مساء الأربعاء المسابقة الرمضانية الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم لشهر رمضان المبارك بمدينة طبرق بمشاركة أكثر من 30 مشاركا في أربعة جوانب.

وقال، مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبرق، جاد المولى ذاوود، إن المسابقة الرمضانية الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم لشهر رمضان المبارك تقام برعاية وتنظيم مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية طـبرق.

وأضاف، أن المشاركين في المسابقة يتجاوز عددهم الـ30 مشاركا وذلك في أربعة جوانب. وبحضور أكثر من 30 مشاركاً في أربعة جوانب، تستمر المسابقة لمدة 3 أيام.

وينظم المسابقة قسم القرآن الكريم والسنة النبوية بمكتب الأوقاف، وبمساعدة أهل الخير من أبناء المدينة،. حيث جرى تنظيمها بالمسجد العتيق طـبرق.

وأضاف ذاوود، أن مكتب الأوقاف شكل لجنة من حملة كتاب الله لتقييم المشاركين على مستوى. مراكز تحفيظ طـبرق في جوانب القرآن الكريم كاملاً ونصفه وربعه وكذلك الأجزاء الأخيرة من القرآن الكريم.