سرقة أسلاك كهرباء بطول ألف متر بإدارة توزيع الجبل الأخضر

28 أبريل، 2022 8:19 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة  ألف متر من أسلاك النحاس، ضغط عالٍ، من خط جورة بدائرة توزيع غرب البيضاء التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن مجموعة خارجة عن القانون سطت على عشرة أعمدة خشبية بالخط أيضا.. ما يتسبب في مشكلة إضافة، ويضر بمصالح المواطنين، حسب بيان الشركة اليوم الخميس.

وأشارت الشركة إلى الازدياد الملحوظ في أعمال السرقة و النهب والاعتداءات على الشبكة الكهربائية ومكوناتها.. في أكثر من منطقة، ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، ويكبد الشركة تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

28 أبريل، 2022 8:19 م
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