روسيا تعلن تدمير 76 هدفا عسكريا في أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت، وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استهداف سبع مستودعات للوقود والأسلحة والذخيرة في أوكرانيا. وأكدت تدمير 76 هدفا عسكريا خلال يوم واحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، إن استهداف القوات الروسية لـ 38 موقعا عسكريا أوكرانيا جاء بواسطة صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو.

وذكر أن الاستهداف أسفر عن تدمير ثلاثة مراكز قيادة و22 نقطة محصنة وسبع مناطق لحشد العسكريين والآليات القتالية وسبع مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود.

غارات روسية على أوكرانيا

وأضاف أن سلاح الجو الروسي شن اليوم غارات على 76 منشأة عسكرية في أوكرانيا،. منها مستودعان للأسلحة الصاروخية والمدفعية ومركز قيادة، و73 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية.

ولفت إلى أن خسائر القوات الأوكرانية جراء هذه الضربات بلغت 320 شخصا و35 آلية ومركبة عسكرية.

كما أشار المتحدث إلى أن القوات الصاروخية الروسية دمرت منصة لإطلاق صواريخ “توتشكا أو” واستهدفت منطقتين. لحشد العسكريين والآليات الحربية الأوكرانية. بينما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاثة صواريخ من الطراز المذكور قرب بلدتي بيتروبولييه ومالايا كاميشيفاخا في مقاطعة خاركوف شرق البلاد.