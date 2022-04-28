تسريبات مفاجئة عن آيفون 15

أخبار ليبيا 24

بدأت التسريبات تظهر عن أبرز مواصفات وملامح آيفون 15 الذي سيبصر النور في 2023. رغم أن شركة أبل تستعد لطرح سلسلة هواتف ”آيفون 14“ خلال شهر سبتمبر من 2022.

ورجحت صحف تكنولوجية متخصصة أن تأتي هواتف آيفون 15 برو iPhone 15 Pro دون فتحة مخصصة للشريح SIM. بل ستعتمد هذه الإصدارات بشكل كامل على تقنية eSIM للاتصال.

إزالة فتحة SIM

ويُتوقع أن يدعم هاتف آيفون 15 برو اثنين من شرائح eSIM؛ ما يعني السماح للمستخدم بالاتصال باثنين من شبكات المحمول في الوقت ذاته.

ويأتي توجه أبل لإزالة فتحة SIM من سلسلة آيفون 15 ضمن الخطوات المتوقعة من الشركة. وهو ما كشفت عنه تصريحات سابقة لمسؤولي الشركة أوضحوا فيها اعتزامهم تطوير هواتف آيفون دون أي منافذ.

آيفون 14

وفي غضون ذلك قال موقع ”ماك رومرز“ الذي يتابع التسريبات التقنية نقلا عن موقع برازيلي. إن شركة أبل المصنّعة لهواتف آيفون نصحت شركات الاتصالات في الولايات المتحدة بالاستعداد لخدمة الهواتف الذكية التي تعمل بالشريحة الذكية بحلول سبتمبر 2022.

أما بشأن التوقعات حول ما قد يبدو عليه جهاز آيفون 14 الذي يصل في سبتمبر 2022. فقد ذكر خبراء أن يتم طرحه مع احتمالية استخدام أبل لرمز S، في تسمية أي من إصداراته. كما تشير الأنباء إلى أن iPhone 14 سوف يكون له ترقية كبيرة بما يكفي لضمان رقم جديد خاص به.

كما يتوقع الخبراء أن التغيير الأكبر لـ iPhone 14 هو إزالة النتوء، الذي تم تصميمه للمرة الأولى مع iPhone X. وظل كما هو منذ ذلك الحين، والنتوء هو المكان الذي تضم فيه أبل كاميرا الهاتف الأمامية ومستشعراتها مثل Face ID.

وأضافوا أن أبل لن تجلب خاصية Touch ID تحت الشاشة إلى iPhone، قبل عام 2023؛ ما يعني افتقاد الهاتف القادم لها.

كذلك سيشمل iPhone 14 أيضًا تحسينات كبيرة على الكاميرا الأمامية، على أن يكون التغيير الأكبر في تحديث التركيز التلقائي للكاميرا الأمامية.

يتوقع أيضًا أن آيفون 14 لن يشتمل على عامل شكل ”صغير“ mini مثل iPhone 12 و iPhone 13، بدلا من ذلك. يقترح Kuo أن تقدم أبل أربعة أجهزة iPhone بحجمين مختلفين للشاشة: 6.1 بوصة و 6.7 بوصة.