بوريل: قطع روسيا للغاز عن بولندا وبلغاريا يزيد من التوترات

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قال، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، اليوم الخميس، إن قطع روسيا لإمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا يزيد من التوترات ويحول التبعيات إلى أسلحة.

وأضاف، أنه يجب أن “نتجنب التبعيات التي تجعلنا معرضين للخطر وأن نسرع في تطوير الطاقات المتجددة”.

بوريل يزور أمريكا اللاتينية

ويجري بوريل رحلة إلى أمريكا اللاتينية تشمل تشيلي وبنما ومنطقة البحر الكاريبي لبحث سبل تعزيز التواصل الثنائي والإقليمي في ضوء استمرار العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

روسيا توقف الغاز

أوقفت شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة، الأربعاء، إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا لفشلهما في دفع ثمن الغاز بالروبل،. في أقوى رد حتى الآن من الكرملين على العقوبات المشددة التي فرضها الغرب بسبب غزو أوكرانيا.

وأبلغت الشركة بولندا وبلغاريا أنها ستوقف إمدادات الغاز بعد رفضهما دفع عملاق الطاقة الروسي غازبروم بالروبل،. في تحذير على ما يبدو لبقية أوروبا. وأشارت الشركة إلى أنه قد يتم وقف إمدادات الغاز لدول أخرى عبر بولندا وبلغاريا.

كما شكّلت هذه الخطوة مصدر قلق بالغ لتلك الدول التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، مثل ألمانيا.

الدفع بالروبل

وقال الكرملين، الأربعاء، إن وقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا على خلفية رفض الدفع بالروبل،. هو رد على خطوات غير ودية تجاه روسيا، وأنها لا تمارس الابتزاز.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن “الحاجة لطريقة دفع جديدة هي نتيجة لخطوات غير ودية. بشكل غير مسبوق، في المجال الاقتصادي وقطاع المال، والتي اتخذتها ضدنا دول غير صديقة”.

وجاء إعلان الكرملين بعد تصريحات من جانب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين،. بأنهم مستعدون لقرار قطع إمدادات الغاز الروسي. واعتبرت أن وقف إمدادات الغاز الروسي “محاولة للابتزاز”.

كما أكد بيسكوف أن روسيا مورد موثوق للطاقة وليست ضالعة في أي ابتزاز. ورفض الكشف عن عدد الدول. التي وافقت على التحول إلى دفع ثمن الغاز بالروبل تماشيا مع مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي.