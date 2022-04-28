بهدف دعم الاقتصاد الوطني.. وزارة الاقتصاد توصي بتفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور

28 أبريل، 2022 8:04 م
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أخبار ليبيا 24

أوصت اللجنة القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية بأهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد الوطني.

وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير محمد الحويج مع اللجنة التي يرأسها الكوني اعبودة أمس الأربعاء.. لاستكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

واستعرضت اللجنة عملها في تطوير اللوائح القانونية بالقانون 23 للعام 2010 بشأن النشاط التجاري العام، وما يتعلق بحماية المستهلك والعلامات التجارية.

كما راجعت اللجنة، اللائحة التنفيذية لقانون رقم 9 لسنة 2010، بشأن تشجيع الاستثمار وإعداد القرارات اللازمة بمقتضاها.

28 أبريل، 2022 8:04 م
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