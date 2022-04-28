مليشيا بركان الغضب تدين زيارة “الدبيبة” إلى الإمارات

28 أبريل، 2022 12:25 م
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أخبار ليبيا 24

أبدت جمعية أسر شهداء عملية بركان الغضب استغرابها الشديد من زيارة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى الإمارات في توقيت ومضمون وهدف الزيارة.

وأدانت الجمعية في بيان لها اطلعت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه الزيارة لما تمثله من تفريط في دماء الشهداء وفي السيادة الليبية. لما قامت به الإمارات من قتل الليبيين والتدخل في الشأن الليبي. داعية كافة المنتسبين وجميع المخلصين إلى إدانة الزيارة ورفض التدخل الإماراتي في الشأن الليبي. 

وطالبت الجمعية الدبيبة بتفسير وتبرير هذه الزيارة والغرض منها خاصة. في هذا التوقيت الذي يتعثر فيه المسار الديمقراطي والدستوري في البلاد. 

28 أبريل، 2022 12:25 م
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