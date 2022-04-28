“باشاغا”: إقفال الحقول والموانئ لن يحل المشكلة ويؤثر سلبا على الإنتاج

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّ الحكومة خاطبت رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله. وأكّدت على ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط في أقرب الآجال.

وفي تغريدة عبر التويتر، أشار باشاغا إلى ضرورة استئناف الانتاج. وذلك لتجنب ما يمكن أن تتسبب فيه الإقفالات من أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية للقطاع.

وأعرب عن استعداد حكومته لإتمام كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد الآليات المتعلقة بالتحفظ على العائدات النفطية. مع الاستمرار في صرف بند المرتبات والمحروقات، وذلك لضمان إدارة الإيرادات وتوزيعها بشكل عادل وشفاف، وبما يتوافق مع تطلعات الشعب الليبي.

وبيّن اشاغا أنّ مطالب المحتجين في منطقة الهلال النفطي شرعية، ومن حقهم الاعتراض على الآليات المعتمدة حاليا في التصرف في عائدات مبيعات النفط. إلّا أنّ إقفال الحقول والموانئ النفطية لن يحلّ المشكل، بل سيُعطل عمل المؤسسة ويؤثر سلبا على الإنتاج.