النفط يرتفع وسط تقارير تفيد بأن ألمانيا لم تعد تعارض فرض حظر كامل على النفط الروسي

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تقارير تفيد بأن ألمانيا لم تعد تعارض فرض حظر على النفط الروسي، مما قد يؤدي إلى زيادة تشديد الإمدادات في سوق الخام العالمي الذي يعاني بالفعل من الإجهاد.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس أن ممثلي ألمانيا في الاتحاد الأوروبي لم يعودوا يعارضون حظرًا نفطيًا روسيًا كاملاً طالما أن برلين مُنحت وقتًا لتأمين إمدادات بديلة.

وقال، وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، يوم الثلاثاء، إن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتعامل مع حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية وإنه يأمل في إيجاد طرق لاستبدال النفط الروسي بإمدادات أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.41 دولار إلى 106.73 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 104.05 دولار.

تعتمد ألمانيا بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية وقد عارضت في السابق فرض حظر كامل.

وقبل الحرب في أوكرانيا، كان النفط الروسي يمثل حوالي ثلث إمدادات ألمانيا. وقبل شهر، قال وزير الاقتصاد الألماني إن ألمانيا خفضت اعتمادها على النفط الروسي إلى 25 بالمئة من وارداتها.

وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال إل إل سي في نيويورك: “نتيجة لذلك، سيكون النفط القادم من العالم الحر. أكثر تكلفة، وستنخفض قيمة زيت الستار الحديدي بشكل أكبر وسيتم خصمه بشكل أكبر”.

وقد ينخفض ​​إنتاج النفط الروسي بما يصل إلى 17 بالمئة في عام 2022، وفقًا لوثيقة وزارة الاقتصاد،. في الوقت الذي تكافح فيه البلاد العقوبات الغربية.

وقالت مصادر لرويترز إنه رغم هذا النقص المتوقع، فإن من المتوقع أن تحافظ مجموعة منتجي أوبك + التي تضم. منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا على وتيرتها المتواضعة لزيادة الإنتاج عندما تجتمع في الخامس من مايو.