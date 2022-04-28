الكهرباء تجري أعمال صيانة وتطوير بمحطتي الرويس وبوعطني

أخبار ليبيا 24

تجري الشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة وتطوير لعدد من محطات توليد الكهرباء من بينها محطتي الرويس بالجبل الغري وبوعطني في بنغازي.

وقالت الشركة، اليوم الخميس، إنها بدأت في تنفيذ أعمال صيانة طارئة لمولد “الوحدة الثالثة” بمحطة كهرباء الرويس. وأوضحت أن ذلك في إطار العمل المتواصل لدعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية.

وأضافت، أن الصيانة تشمل استبدال أحد القضبان المعطوبة بالجزء الثابت لمولد الوحدة بمساعدة خبراء من شركة “سيمنس” الألمانية. وأشارت إلى أن من المتوقع دخول بالوحدة على الشبكة العامة خلال نهاية الشهر المقبل بقدرة 150 ميغاوات.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء، أن العاملين بأقسام الصيانة والتشغيل التابعون للمحطة يعملون بشكل متواصل ويبذلون قصارى جهدهم حتى تكون الوحدة قريبا على الشبكة العامة.

ولفتت إلى أن محطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية الواقعة بمنطقة الجبل الغربي تعد أحد أهم المحطات. التي تعتمد عليها في انتاج الطاقة الكهربائية. وتضم المحطة ست وحدات، وتشتغل حاليا بكامل طاقتها باستثناء الوحدة الثالثة تحت الصيانة .

محطة كهرباء بوعطني

وفي بنغازي بدأت الشركة العامة للكهرباء في تركيب محول ثاني بقدرة 100 ميغا فولت أمبير داخل محطة بوعطني جهد 30/220 ك ف.

وقالت الشركة، إن تركيب المحول الجديد جاء لدعم محطة بوعطني 30 ك ف بدل اعتمادها على محول واحد.

وأضافت، أن المشروع يشمل زيادة سبع خلايا 30 ك ف وإضافة خلية 220 ك.ف بجميع معداتها لحماية المحول. وذلك في إطار تحسين الشبكة الكهربائية ومعالجة الاختناقات والأحمال المرتفعة في المنطقة.