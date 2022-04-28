الكبير يشارك في اجتماع محافظي البنوك المركزية

28 أبريل، 2022 6:01 م
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أخبار ليبيا 24

شارك، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الخميس، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2022.

وقال المصرف المركزي، إنه جرى خلال الاجتماع- عبر تقنية الفيديو- مناقشة تحديات البنوك المركزية والسياسات النقدية. في ظل الظروف المالية العالمية وتداعياتها على معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف، كما تمت مناقشة ما يمكن للبنوك المركزي اتخاذه للتأقلم مع هذه الظروف. وشارك في الاجتماع عدد من محافظي البنوك المركزية العربية والأفريقية.

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28 أبريل، 2022 6:01 م
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