البنك الدولي يؤكد دعم ليبيا ويحذر من ضعف النمو الاقتصادي

28 أبريل، 2022 12:53 م
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البنك الدولي
البنك الدولي

أخبارليبيا 24

حذر تقرير المرصد الاقتصادي الليبي التابع للبنك الدولي من مواجهة ليبيا لتحديات اقتصادية هائلة. في ظل استمرار تفكك مؤسسات الدولة وتحديات اجتماعية، مع توتر الأوضاع السياسية.

ولفت البنك الدولي في التقرير إلى حاجة ليبيا إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية، والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة. بما في ذلك حملة تطعيم ضد الجائحة أكثر فعالية وانتظاما.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا “جيسكو هينتشل” إن ليبيا تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة. وإدارة جيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصلاحات طال انتظارها. مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد المحلي في عام 2020 كان هو الأسوأ في آخر السنوات، في ظل مشكلات في قطاع النفط، وجائحة كورونا.

ونبه التقرير إلى أن النمو في القطاعات غير النفط ظل ضعيفا، يعوقه الصراع المستمر، وسوء الخدمات.

وأكد البنك الدولي التزامه بدعم ليبيا من خلال المساعدة الفنية والخدمات التحليلية، إضافة إلى تمويل الصناديق الائتمانية والمنح.

28 أبريل، 2022 12:53 م
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