الاختيار3| السيسي لـ مرسي والشاطر ” أنا فاهم وأقدر أعمل”

أخبارليبيا24

بدأت الحلقة الواحد والعشرين من مسلسل الاختيار الجزء الثالث كانت بلقاء بين لواء من وزارة الدفاع قدم خلاله ملف “تقدير الموقف” لمدير مكتب الرئيس محمد مرسي الدكتور أحمد.

وأكد لواء الدفاع أن تقدير الموقف يحوي آخر تطورات الوضع العام في البلاد وكل التفاصيل والتصورات وتحليل البيانات والمعلومات. متمنيًا أن يطلع عليها الرئيس مرسي.

وطمأنه مدير مكتب الريس أنه سيطلع على التقرير “حرف حرف”. إلا أنه عقب خروج اللواء قام على الفور بالاتصال بخيرت الشاطر وأعلمه عن تقدير الموقف حيث طلب الأخير أن يحضره له على الفور.

الكهرباء وأحداث الخصوص

وتحولت المشاهد إلى التركيز على أزمة الكهرباء. ووفاة طفل موريس بعد ولادته مباشرة بسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفى والطفل في الحضانة.

ومن ثم إلى مشاهد حقيقية لأحداث العنف التي شهدتها مدينة الخصوص بين المسلمين والأقباط، والتي راح ضحيتها 7 أشخاص، وأصيب 21.

أعقبها حديث بين العميد يسرى والضابط زكريا يونس الذين أبديا استغرابهما من تصعيد شجار بين عدد من الشباب إلى تشابك واقتتال بين المسلمين والمسيحيين، في إشارة إلى افتعال هذا الأمر من الإخوان لإحداث فتنة طائفية وحرب أهلية.

الإخوان

مشهد آخر في مكتب الإرشاد لاجتماع بين قيادات الإخوان المرشد محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت وآخرين، وطلب بديع بإرسال الرئاسة وفدًا رسمىًا لزيارة قيادات الكنيسة. للتأكيد على عدم نية قيادات الكنيسة فى تصعيد الأحداث.

ويقول محمود عزت إن قيادات الكنيسة يرفضون تصريحات الإخواني عصام الحداد عبر السوشيال ميديا حيث يعتقدون أنه اتهام صريح لهم بأنهم سبب اشتعال الأحداث.

وشدد بديع على الوفد بضرورة إيضاح أن هذا التصريح هو رأي شخصي للحداد ولايمثل رأي الرئاسة. والرئاسة ترى أن الكنيسة رمز مصري وأن القانون سيتخذ مجراه.

ملاحقة أبو أيوب

تتواصل أعمال ملاحقة الإرهابيين أبرزهم القيادي الإرهابي أبو أيوب الذي يختبيء في شقة حيث تم رصدها.

وبعد التأكد من المعلومة تم اقتحام الشقة إلا أنه لم يكن موجودًا فيها ولم يعثر إلا على الإرهابي بيومي بركات.

الشيخ أحمد

ركزت المشاهد على لقاء بين الضابط مروان العدوي والشيخ أحمد أحد مشايخ سيناء الذي يخبر العدوي بأنه أتى بهدية صغيره له ولا بد أن يتسلمها رجال مروان. ألا وهى شخص تكفيري ويقول على نفسه أمير، ويتم تحديد مكانه والمنزل المتواجد فيه مع مداهمته والقبض على هذا العنصر.

تسريبات

واختتمت الحلقة بتسريب جديد تحدث فيه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس محمد مرسي وخيرت الشاطر.

وقال السيسي :”إحنا أحرص الناس وأولى الناس على أن ميكونش في لا إصابات ولا عدم استقرار في مصر، لكن الواقع اللي على الأرض غير كدا”.

ويضيف :”الواقع اللي على الأرض بيستهدف ده. وإن معرفش يجيلك في الميدان النهاردة هيجيلك في حتة تانية، الانتخابات بكرة. يضرب حد بالنار ضابط أو عسكري عشان يعمل حاجة تانية يروح جاي على الكنائس”.

ويؤكد السيسي :”يا دكتور سعد خلال الكام يوم الجايين الاحتفالات بتاعة المسيحيين. سواء اللي قبل أو بعد ديسمبر أو يناير عشان يعمل حاجة تالتة. دا مش موضوع محتاج بس جهد أقل من كده، دا محتاج جهد أمني وجهد منكم”.

وسأل وزير الدفاع :”ما هي مبادرة الإخوان لحل المسألة اللي إحنا فيها دي؟ ليكم مبادرة تعملوها، أنتو قوة على الأرض وليكم مكانتكم ولكم قدرتكم وكفاءتكم ولكم تقلكم، اللي ميعملهاش يبقى بيتخلي عن المسؤولية، ويقولك خلاص كدا”.

وختم حديثه :”حالة الفهم الموجودة عندنا عن الموقف وأسبابه دي مسؤولية أمام ربنا. المواطن العادي ميفهمش ولا يقدر يعمل. لكن أنا فاهم وأقدر أعمل”.