استطلاع | باشاغا والدبيبة .. هل يتكرر “سيناريو الحكومتين” بليبيا؟

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

دعا قادة عدد من الكتائب المسلحة بمدينة مصراتة رئيسي حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة. والحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إلى عدم اللجوء إلى الصدام المسلح. وإبقاء الحوار السياسي وسيلة لحل الأزمة.

وأضاف قادة الكتائب، في بيان مصور، أنهم اتفقوا مع الطرفين على أن يبقى الصراع سياسيًا. كما تعهد أمام الليبيين بتحميلهم مسؤولية أي دماء قد تُسال من الليبيين.

وكان آمر مليشيا 166 التي يرأسها المليشياوي محمد الحصان، مختار الجحاوي. حمل رئيس الحكومتين الدبيبة و باشاغا مسؤولية نزيف الدم الذي قد يحدث.

الاستطلاع

وكالة أخبار ليبيا 24 اجرت استطلاع في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر وكان كالتالي :

هل ستنجح قيادات كتائب مدينة مصراتة في فتح قنوات اتصال بين الدبيبة و باشاغا لتجنيب طرابلس والمنطقة الغربية شبح الصدام ونزيف الدم ؟

– نعم

– لا

آراء المشاركين

ويقول “طه حسين” 12 سنة ليبيا تعانى والشعب يدفع الثمن لا رحمة ولا شفقة، ومعاهم 42 سنة وليبيا متخلفة متأخرين على الدول المجاورة .. والعالم يتقدم يتطور فى سباق مع الزمن من قلبه عالبلاد وحقوق العباد والتغيير والتحسن فى حالنا .. هل يبقى مجرد أوهام وحلم أو يضل الحال كما هو عليه .. نسأل الله العظيم فى الشهر المبارك الكريم أن يألف ويفتح بين قلوبنا ويلم شملنا ويوحد هدفنا ويصلح حال بلادنا ويزهر مستقبلنا إلى الأفضل يارب .

ويذكر “ام الغوالي الغوالي” يارب ينجحو في الملائمة بينهم والأمر لايستحق سفك دماء الليبين .. لأن الرابح خسران وكلنا دم واحد وأخوه الله يحفظنا اجمعين وينور طريقنا ويبعد عنا الفتن .

ومن جهته، قال “Deghla Libya” ستنجح إذ كانت أطراف الحوار من داخل مصراتة فقط دون أي طرف ثانى .

ورأي “سعيد العبيدي” أن أي مواطن بسيط الأفضل تمسك حكومة باشاغا للآسف أن الدبيبة إنسان ضعيف .. وليبيا تريد شخصية قوية ونحنا مانبوا يسير كما صار في العراق وفلسطين .. إن شاء لله ربي يلم الشمل لأن في الأخير بكل المواطن هو اللي واكلها، حسب وصفه .

ويقول “أبو منه وعمر” لو صارت حرب مرة أخرى سينتفض الشعب ضد الحكومتين .. ومن يشارك في الحرب سيكون مصيره الموت وهذه الفرصة منتظرها الشعب الطرابلسي سيقتلون على يد طرابلسيه والشراقوه سيقتلون علي يد شراقوه غدر بغدر .