استطلاع | آراء متباينة حول نجاح باشاغا في إعادة استئناف تصدير النفط

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

التقى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، الأسبوع الماضي، أهالي منطقة الهلال النفطي، للاستماع للمشاكل التي تعاني منها المنطقة في ظل تردي الوضع المعيشي والخدمات.

وشدد باشاغا على حرص حكومته على عدم التصرف في إيرادات النفط بصورة مخالفة للقانون.. مطالبا الأهالي بضرورة استئناف التصدير على أن تتم إدارة الإيرادات وفق آلية نزيهة وشفافة.. حتى تعود بالمنفعة على جميع الليبيين.

وأكد باشاغا أن حكومته على اتصالات مكثفة مع عدة أطراف محلية ودولية لوضع آلية شفافة تضمن عدم استغلال الإيرادات النفطية.. والاحتفاظ بهذه الإيرادات في حسابات الدولة الليبية بعيداً عن الصراعات السياسية بحيث تضمن حكومته أن تكون هذه الأموال لصالح عموم الشعب الليبي.

أخبار ليبيا 24 توجهت بسؤال لمتتبعيها لمعرفة آراء المواطنين والشارع الليبي حول إذا ما سيتم إعادة استئناف تصدير النفط وفق آليات مالية شفافة.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر”. يقول: “خلال لقائه أهالي منطقة الهلال النفطي..باشاغا طالب بإعادة استئناف تصدير النفط وفق آليات مالية شفافة.. هل يتم إعادة استئناف التصدير؟”.

آراء متباينة

الآراء كانت متباينة بين من يؤكد أن النفط سيتم استئناف تصديره وبين من يستبعد ذلك.

تقول المشاركة، منه الله محمد :”حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم يأخذ حق الشعب الليبي”، واصفة إياهم بدواعش المال العام.

وفي رأي آخر رأت المشاركة، Maryam Ali أنه سيتم استئناف تصدير النفط لأن العالم هدد بضرورة استئناف التصدير. على حد تعبيرها.

ليبيا إلى أين

وأكد المشارك، Abdalslam Mdakesh ، أن قوت الليبيين أصبح لعبة بين السياسيين في ليبيا.. مضيفا: “أنظر إلى ليبيا إلى أين وصلت بعد 12 عاما من الفوضى في ظل غياب الدولة”. وفق تعبيره.

أما المشارك، سامي اوحيده الترهوني، قال: “النفط.. النفط.. النفط.. نسمع به بالاسم منذ زمن طويل ولم نره”.

دعاية إعلامية

بينما رأى المشارك، وليد على، أن الأمر بيد حكومة الوحدة الوطنية وليس لـ باشاغا أي دور سوى البهرجة والدعاية الإعلامية”، وفق تعبيره.

أما المشارك، محمد منصور فقال: “اتصال هاتفي من المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز يتم استئناف التصدير”. على حد قوله.

وفي رأي مقارب للرأي السابق قال المشارك، Farag Farag : ” المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز طالبت باستئناف التصدير.. وهو ما سيتم تطبيقه”.

من جانبه قال المشارك، عياد امزيود متسائلا : “ماذا سينتج عن إقفال النفط؟.. سينقطع التيار الكهربائي وسينقطع غاز الطهي.. ولن تتوفر السيولة وأيضا سيتسبب في أزمة بالمحروقات وهو كله سيضر بمصلحة المواطن”.

الوصاية

وقال المشارك، Mohammed Aljpl : “وأسفاه على ليبيا.. من غير دستور ستبقى تحت الوصاية.. هاتف من واشنطن سيتم استئناف التصدير”، وفق رأيه.

أما المشارك، عبدالسلام المنصوري، فأشار إلى أن دستور 1951 يحدد حصة الأقاليم من عائدات النفط والتنمية.

وقال المشارك، اسامة محمد : “أن النفط قوت الشعب الليبي”، لافتا أن كل من يحاول إقفاله سوف يسخط عليه الشعب.

من جانبه قال المشارك، خالد الباروني : “مجرد جلوس رئيس الحكومة مع الأهالي لرفع أيديهم عن منشآت الدولة النفطية مؤشر مهم على أن منظومة الدولة منهارة.. لو أن هناك دولة ومنظومة كاملة لا يحدث ذلك”، وفق تعبيره.