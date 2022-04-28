إنقاذ 166 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

أخبارليبيا24

أكدت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية. إنقاذ إنقاذ 166 مهاجر غير شرعي اليومين الماضيين في عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت أن أحد زوارق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكت في 24 أبريل الجاري من إنقاذ (166) مهاجر من عدة جنسيات أفريقية. أحدهم متوفي.

وأشارت رئاسة أركان القوات البحرية إلى أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وذكرت أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (الزاوية) التابع لنقطة مصفاة الزاوية بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.