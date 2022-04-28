إنقاذ 166 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل الليبية
أخبارليبيا24
أكدت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية. إنقاذ إنقاذ 166 مهاجر غير شرعي اليومين الماضيين في عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الليبية.
وأوضحت أن أحد زوارق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكت في 24 أبريل الجاري من إنقاذ (166) مهاجر من عدة جنسيات أفريقية. أحدهم متوفي.
وأشارت رئاسة أركان القوات البحرية إلى أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وذكرت أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (الزاوية) التابع لنقطة مصفاة الزاوية بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.