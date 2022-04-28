إنقاذ 165 مهاجرا قبالة شواطئ ليبيا كانوا في طريقهم نحو أوروبا عبر قارب مطاطي

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تمكن حرس السواحل الليبي، اليوم الخميس، من إنقاذ 165 مهاجرًا كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وقال مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية.. إن زورقًا يتبع نقطة مصفاة الزاوية تحرك بناء على نداء استغاثة إلى موقع الحادث وتمكن رفقة القاطرة النفطية الزاوية “4” من إنقاذ 165 مهاجرًا فيما غرق شخص آخر.

وبحسب بيان المكتب، فإن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع عملية رعاية المهاجرين واتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.