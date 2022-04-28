إحباط محاولة هجرة غير شرعية في القره بوللي

أخبار ليبيا 24

أحبط أعضاء قوة دعم مديرية أمن القره بوللي محاولة هجرة غير شرعية لمجموعة من الأفارقة كانوا رفقة مواطني ليبي.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، أن أعضاء قوة دعم مديرية أمن القره بوللي.. تمكنوا من توقيف مركبة آلية كان يقودها شخص ليبي وبرفقته أربعة أشخاص أفارقة.

وأشارت الوزارة أنه بعد تفتيش المركبة ضُبط بحوزتهم هاتف اتصال نوع (ثريا) ومواد تموينية.. حيث كانوا في طريقهم إلى البحر لمحاولة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة الموقوفين إلى جهات الاختصاص.