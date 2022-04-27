وصول شحنة سيولة بقيمة 67 مليون دينار إلى مطار بنينا

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أعلن فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء أن شحنة سيولة وصلت إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 67 مليون.

وأضاف الفريق بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن هذه الشحنة من السيولة هي الشحنة الثانية عشر. ليتم توزيعها على فروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

وأوضح فريق السيول أنه بهذه الشحنة وصل إجمالي الشحنات المرسلة منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى 935 مليون دينار .

وذكر الفريق إن هذه الشحنة تأتي في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بكافة مناطق ليبيا.