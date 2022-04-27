واتساب يحذر مستخدميه من رسالة احتيالية

أخبار ليبيا 24

حذر تطبيق “واتساب” مستخدميه من رسالة احتيالية، داعيا إلى حذفها فورا. المحتالون بحسبت موقع wabetainfo الذي يتابع أخبار واتساب يوهمون الضحايا بأنهم من الدعم الفني في التطبيق. وذلك في محاولة لسرقة معلوماتهم الخاصة.

ويستخدم هؤلاء تطبيقات التواصل الفوري بشكل واسع في عمليات سرق معلومات المستخدمين أو أموالهم نظرا لانتشارها الواسع. إذ تظهر صورة نشرها الموقع مقارنة بين معلومات حساب الدعم الفني الحقيقي في “واتساب”، وحساب الدعم الفني المزيف.

وإمعانا في التضليل، يستخدم المحتالون صورة الحساب التي تتضمن شعار “واتساب” الذي يبدو رسميا وموثقا.

بحسب الموقع المذكور فإن هناك وسيلة سهلة للتأكد من أن الحساب حقيقي أم لا. وهي علامة توثيق خضراء توجد أسفل صورة الحساب وليس في داخله، وهذه العلامة لا يستطيع المحتالون الحصول عليها. وفي حال وصول أي رسالة من حساب في داخل صورته علامة التوثيق، يجب حذف الرسالة القادمة منه فورا.

ويسعى المحتالون إلى معرفة رقم المرور الخاص بالحساب المكون من 6 أرقام. حتى يتمكنوا من الوصول إلى الحساب. أو أرقام الحسابات المصرفية للمستخدم لتجنب وقف الحساب.

يشار أن هناك ملياري إنسان يستخدمون تطبيع التواصل السريع “واتس أب” عبر العالم.