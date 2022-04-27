غازبروم الروسية توقف إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا

أخبار ليبيا 24

أوقفت شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة، اليوم الأربعاء، إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا لفشلهما في دفع ثمن الغاز بالروبل، في أقوى رد حتى الآن من الكرملين على العقوبات المشددة التي فرضها الغرب بسبب غزو أوكرانيا.

وأبلغت الشركة بولندا وبلغاريا أنها ستوقف إمدادات الغاز اعتبارًا من اليوم الأربعاء بعد رفضهما دفع عملاق الطاقة الروسي غازبروم بالروبل، في تحذير على ما يبدو لبقية أوروبا.

وجاء قرار وقف الإمداد في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت وسط أوروبا بعد إعلان بولندا أمس الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات على 50 كيانًا وشخصًا – بما في ذلك أكبر شركة غاز روسية – بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال أندري يرماك، رئيس ديوان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا “بدأت ابتزاز الغاز في أوروبا”.

وستكون هذه الخطوة مصدر قلق بالغ لتلك الدول التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، مثل ألمانيا، ولكن في مؤتمر صحفي تم الترتيب له على عجل، قال الوزراء البولنديون إن لديهم إمدادات كافية لتجاوز الانقطاع بينما اتهموا شركة غازبروم بخرق الاتفاق.

بولندا: لسنا قلقون من توقف الغاز

وقالت آنا موسكوا، وزيرة المناخ البولندية: “لا داعي للقلق بشأن نقص الغاز في منازلنا. وتجدر الإشارة إلى أن الغاز الطبيعي المسال وحده يمد السوق بالقدر الكافي”.

وأضافت أن “استراتيجيات التنويع المناسبة التي قدمناها تسمح لنا بالشعور بالأمان في هذا الموقف”.

وقالت إحدى أكبر شركات توريد الغاز في بولندا، إنها سترفع دعوى قضائية تتعلق بخرق العقد بسبب قرار شركة غازبروم.

وتوفر روسيا حاليًا حوالي 55 بالمائة من الطلب السنوي لبولندا البالغ حوالي 21 مليار متر مكعب من الغاز. لكن حكومة البلاد لا تزال تدفع الاتحاد الأوروبي والحلفاء الغربيين الآخرين إلى المضي قدمًا في معاقبة الكرملين.

ويوم أمس قالت وزارة الطاقة البلغارية إنه تم إبلاغها بأن إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب ترك ستريم ستتوقف أيضًا اليوم الأربعاء.

قطع العلاقات بين بلغاريا وروسيا

وقطعت بلغاريا، التي كانت ذات يوم حليفًا وثيقًا لموسكو، العديد من علاقاتها مع روسيا، ودعمت العقوبات ضد روسيا. وقدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يسافر كيريل بيتكوف، رئيس وزراء البلاد وأعضاء حكومته الائتلافية إلى كييف اليوم لإجراء محادثات مساعدة. مع المسؤولين الأوكرانيين.

وتلبي دولة البلقان أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتها من الغاز من خلال الواردات الروسية. لكن الحكومة البلغارية. أصرت على أنه لن يتم فرض أي قيود على استهلاك الغاز المحلي.