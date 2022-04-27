مانشستر سيتي يفوز بصعوبة على ريال مدريد في نصف نهائي أبطال أوروبا

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حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا بشق الأنفس على ضيفه ريال مدريد الإسباني بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب “الاتحاد” في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح البلجيكي كيفين دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من المباراة، وأضاف المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس ثاني أهداف السيتي في الدقيقة 11.

حملت مباراة القمة بين مانشستر سيتي وضيفه ريال مدريد الكثير من المشاهد العفوية التي طبعت تصرفات اللاعبين ومدربي الفريقين تقرير | سمير دويدي @SamirDouidi pic.twitter.com/RyjeSVT0fN — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 26, 2022

في المقابل قلّص الفرنسي كريم بنزيما الفارق للنادي الملكي بتسجيل هدف في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدفين لواحد.

وفي الشوط الثاني، عزّز الشاب الإنجليزي فيل فودين غلة أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 53، ليرد عليه البرازيلي فينيسيوس جونيور بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 55 من مجهود فردي.

وفي الدقيقة 74 تمكن البرتغالي برناردو سيلفا من إضافة الهدف الرابع للسيتيزن بتسديدة. لم يحرك لها حارس ريال مدريد كورتوا ساكنا.

وعاد قائد الفريق الملكي كريم بنزيما من جديد ليقلص الفارق بتسجيله للهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 82. لتنهي المباراة بنتيجة (4-3) لصالح أصحاب الأرض.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في الرابع من شهر مايو المقبل على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.