كورونا ليبيا.. التفاصيل في أسبوع

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 33 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا خلال الأسبوع الـ16 لهذا العام 2022، بنسبة 02 بالمئة مقارنة بالأسبوع الـ15.

وأوضح المركز في تقريره الأسبوعي حول وباء كورونا أن العينات المفحوصة لهذا الأسبوع بلغت (1,519) عينـة، مقارنة بالأسـبوع الماضي والتي بلغت (1,769) عينة.

كما ذكر المركز، أن عدد الحالات المؤكدة (33) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 2 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/15 (46) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 3 بالمائة. وأكد المركز أنه لم يتم تسجيل حالات وفيات لهذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بتلقي التطعيمات المضادة لكورونا، فقد ذكر المركز أن عدد المطعمين زاد بالجرعة الأولى إلى (2,214,875) مطعما. وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (1,141,034) مطعما. فيما بلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (97,630) مطعما.

إرشادات للوقاية من كورونا

وفي ظل استمرار تسجيل الإصابات، نصح المركز الوطني لمكافحة الأمراض باتباع عدة إرشادات للوقاية من كورونا. ونصح بالحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد_19.

كما نصح بالابتعاد عن مصدر العدوى والتهوية الجيدة وارتداء الكمامة. والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.

ونصح كذلك بالمحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر). وقال إنه في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة – سعال – ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فورًا.

ونصح المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالإبقاء على إفرازات الحلق بعيدًا عن المخالطين. كما أنخه نصح الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية. وتجنب التعرض لإفرازات المريض.

كما دعا إلى مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها. وعدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.