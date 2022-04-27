شرطة قاريونس تضبط تشكيلا عصابيًا يسرق السيارات ويخردها

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة قاريونس. تمكن من القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة سيارات المواطنين من الطريق العام وبيعها خردة بواسطة رافعة.

وأوضحت أن مواطنًا تقدم بشكوى ضد مجهول. قام بسرقة مركبته الخاصة. نوع مازدا خضراء اللون أثناء تعطلها عن العمل عند الباب الخلفي لجامعة قاريونس.

وأكدت أنه تم تكليف أعضاء التحريات من قبل رئيس وحدة التحقيق. وبالاتقال إلى مكان الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة بالمكان. تم الحصول على مقطع يوضح جر المركبة المسروقة بواسطة رافعة نوع لاند روفر صفراء اللون.

وأفادت المديرية أنه بتحديد هوية سائق الرافعة. وتم إعداد كمين محكم له من قبل أعضاء التحريات وضبطه والانتقال به إلى المركز.

وأشارت إلى أنه بسؤاله عن الواقعة. أفاد بحضور شخصين إليه على متن مركبة نوع أفانتي اللون رصاصي وطلبا منه نقل المركبة إلى منطقة الفعكات شارع الاستراحات.

وأضافت المديرية. أنه بانتقال أعضاء التحريات بالمركز لمنطقة الفعكات. تمت مشاهدة المركبة المسروقة داخل قطعة أرض بها سور وباب حديدي وسيارة أخرى نوع هيونداي “حلوة”.

ولفتت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم ملاحظة أن المركبات المسروقة يتم قصها لبيعها كخردة.

وأوضحت أنه عند خروج أعضاء التحريات تم مشاهدة المركبة هيونداي أفانتي. اللون رصاصي معتمة بالكامل وعلى متنها شخصين وعند مشاهدتهم للدورية التابعة للمركز حاولو الفرار ولكن تمكن أعضاء التحريات من ضبطهم وبحوزتهم كلب وتم الانتقال بهم إلى المركز.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه بالإستدلال معهم اعترفا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم للنيابة العامة.