وزير القوى العاملة المصري: سوق العمل الليبي متعطش لكافة المهن

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، إنه تم مناقشة الجانب الليبي. في ضرورة تحديد حد أدني للأجور يختلف وفقًا لكل وظيفة أو مجال، بالإضافة إلى سنوات الخبرة المطلوبة.

وأشار سعفان، وفق موقع صدى البلد المصري، إنه تم إطلاق منظومة الربط الالكتروني بين ليبيا ومصر في ديسمبر 2021 الماضي. والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها.

وأوضح أن سوق العمل الليبي متعطش لكافة المهن، سواء كانت مهن حرفية أو تخصصية أو إدارية. لأن الأشقاء الليبيين بدأو بالفعل في إعادة بناء دولتهم وإعادة إعمارها . وبالتالي فالأعداد المتوقع ذهابها من العمالة المصرية كبيرة جدا ويزداد حجمها لوجود روابط اجتماعية بين الشعبين. فضلا عن التقارب الجغرافي والأعداد المصرية التي كانت تعمل بالفعل في ليبيا ولديها العديد من الخبرات والتجارب الناجحة هناك مضيفا: كل هذه العوامل تجعل أن التقديرات تذكر بالملايين.

مشيرا إلى أن وزير العمل الليبي، علي العابد، أعلن عن حاجة مبدئية لمليون عامل مصري في العديد من التخصصات.

وتابع سعفان: إنه تم مناقشة أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا. حيث تم الاتفاق على إعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة، تغطي إصابات العمل والوفاة، بالإضافة إلي تغطية نفقات العلاج. وذلك حرصا على العامل المصري وتوفير كامل الرعاية له بالداخل والخارج، على حد قوله.