حمودة يعلق على تأجيل زيارة الدبيبة إلى تونس

أخبارليبيا24

أعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى تونس تم تأجيلها.

وأوضح حمودة في تصريحات صحفية أن الزيارة لاتزال في طور التنسيق، وسيحدد موعد قريب لها.

وأشار إلى أن حجم الوفد المصاحب لرئيس الحكومة، كبير. إذ يضم مسؤولين عن الملفات الاقتصادية والأمنية في الحكومة.

وعلل المتحدث باسم الحكومة كبر وفد الحكومة بأنه أمر طبيعي نظرا إلى حجم الملفات المشتركة وعمق العلاقة بين البلدين.

وكانت وكالة نوفا الإيطالية أكدت أمس الثلاثاء أنه من المنتظر أن يبدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، زيارة رسمية لتونس.

واضافت “نوفا” بحسب وسائل إعلام تونسية. أن الدبيبة يحاول من خلال هذه الزيارات إحياء قيادته.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى ظان هذه الزيارة تأتي عقب تكليف مجلس النواب فتحى باشاغا. وزير الداخلية الأسبق في حكومة الوحدة الوطنية، بتشكيل حكومة الاستقرار الوطني.

وأوضحت “نوفا” نقلا عن مصدر دبلوماسي أوروبي موجود في تونس. أن تونس مثل الجزائر، تقف الآن إلى جانب الدبيبة.