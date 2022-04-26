باشاغا: الحكومة جاءت لتلبية مطالب الشعب الليبي في العيش الكريم والوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، على أن الحكومة المكلفة من قبل البرلمان جاءت لتلبية مطالب الشعب الليبي في العيش الكريم والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال.

جاء ذلك، خلال اجتماع تشاوري في بنغازي نوقشت خلاله الخطط الموضوعة من الوزارات،. لسير عملها خلال العام الحالي 2022، بما يتماشى مع احتياجات المواطن وتقديم الخدمات اللازمة له.

وأجرى باشاغا، زيارة إلى ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، وذلك ضمن جولته التي يقوم بها في شرق البلاد. وكان في استقباله نائبه علي القطراني، وعدد من الوزراء من ضمنهم وزير التخطيط والمالية الدكتور أسامة حماد. وأثنى باشاغا، على الدور الذي قام به النواب والوزراء باستلامهم لمقرات أعمالهم وممارسة مهامهم.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الوزراء علي القطراني، على أن رئاسة مجلس الوزراء، ستقوم بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالوزارات، والتي من شأنها تقديم الخدمات للمواطن بشكل مباشر.