اليورو ينخفض إلى ما دون 1.06 دولار لأول مرة منذ عام 2017

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انخفض اليورو إلى ما دون 1.06 دولار للمرة الأولى منذ خمس سنوات مقابل الدولار الأمريكي القوي على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة الطاقة وتباطؤ النمو في الصين وأوروبا.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في خمس سنوات عند 1.05860 دولار بعد أن قالت شركة غازبروم الروسية. إنها ستقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا مع تفاقم أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا. وانخفض اليورو حتى وقت قريب اليوم 0.3 بالمئة إلى 1.0607 دولار.

وتراجعت العملة الموحدة بأكثر من 4 بالمئة حتى الآن في أبريل وتتجه نحو أسوأ خسارة شهرية لها. منذ أكثر من سبع سنوات. وأدت حالة عدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا وإجراءات إغلاق فيروس كورونا في الصين إلى قيام المتداولين بالتخلي عن اليورو لصالح الدولار.

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في رابوبانك، إن “المبالغة في مخاطر الجانب السلبي لليورو/ الدولار كانت مخاوف إغلاق كوفيد للصين”.

وأضافت، “بالإضافة إلى ذلك تضخمت المخاوف بشأن أمن الطاقة في أوروبا بشكل كبير. من خلال التقارير المتعلقة بقطع إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا”.

وأظهرت البيانات أن ثقة المستهلكين في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجعت أكثر من المتوقع في أبريل.

وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية،. بنسبة 0.3 بالمئة إلى 102.7، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الأيام الأولى للوباء.