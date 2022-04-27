النفط يواصل تحقيق مكاسبه في التعاملات الآسيوية المبكرة

أخبار ليبيا 24

واصلت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، حيث تصاعدت التوترات الجيوسياسية مع تحذير روسيا من خفض إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا بينما عززت الآمال في التحفيز الاقتصادي الصيني توقعات الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.27 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 106.26 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.11 دولار أو 1.1 بالمائة إلى 102.81 دولار للبرميل.

استقرار أسعار النفط

واستقرت أسعار النفط الخام على ارتفاع بنحو 3 بالمائة يوم الثلاثاء وسط تعاملات متقلبة حيث يمزق السوق بين مخاوف العرض والطلب بشأن تعطل النفط والغاز الروسي وتدهور الآفاق الاقتصادية العالمية.

وأبلغت شركة غازبروم الروسية بولندا وبلغاريا أنها ستوقف إمدادات الغاز اعتبارًا من الأربعاء، في تصعيد كبير للخلاف الأوسع بين روسيا والغرب بشأن الحرب في أوكرانيا.

ودفعت الأخبار العقود الآجلة للديزل منخفض الكبريت في نيميكس بأكثر من 9 بالمئة يوم الثلاثاء لتستقر عند 4.47 دولار للغالون، وهو إغلاق قياسي.

تحذير

وحذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أن آسيا تواجه توقعات “تضخمية مصحوبة بركود” مع حرب أوكرانيا،. وارتفاع في تكاليف السلع الأساسية وتباطؤ في الصين خلق حالة من عدم اليقين كبيرة.

وقال البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء إنه سيكثف دعم السياسة النقدية الحكيمة لاقتصادها. حيث تسابق بكين للقضاء على تفشي كوفيد_19 الناشئ في العاصمة. وتجنب نفس الإغلاق المنهك على مستوى المدينة الذي اجتاح شنغهاي لمدة شهر.

وقالت شركة بيانات السفر “أو آي جي” يوم الثلاثاء، إنه على الرغم من الإغلاق الممتد في أكبر سوق طيران في آسيا.، فقد انتعش الطلب على الرحلات الجوية المحلية في الصين، مما دفع قدرة الخطوط الجوية العالمية إلى أعلى مستوى لها في عام 2022 هذا الأسبوع.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن مخزونات النفط الخام في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وأظهرت بيانات الصناعة يوم الثلاثاء ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ونواتج التقطير الأسبوع الماضي. بينما تراجعت مخزونات البنزين.