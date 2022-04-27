الناقلة المليونية السادسة في شهر رمضان من طبرق إلى الصين

27 أبريل، 2022 5:00 م
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الناقلة النفطية (ميلتيمي)
الناقلة النفطية (ميلتيمي)

أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق. اليوم الأربعاء أن ناقبلة مليونية رست اليوم على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″. أن الناقلة النفطية (ميلتيمي) ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأوضح المصدر. أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 215 ألف برميل.

وذكر المصدر. أن عمليات الشحن والتصدير. تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار إلى أن هذه الناقلة النفطية. هي الناقلة المليونية السادسة خلال شهر رمضان المبارك.

27 أبريل، 2022 5:00 م
16

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