العرفي: الرئاسي غير قادر على تجميد النواب والدولة 

27 أبريل، 2022 8:38 م
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النائب عبدالمنعم العرفي
النائب عبدالمنعم العرفي

أخبار ليبيا 24 – خبر 

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن إجراء الانتخابات يتطلب وجود حكومة قوية. والبرلمان شكل حكومة برئاسة فتحي باشاغا، وهي ملتزمة بإجراء الانتخابات، على حد قوله.

وأوضح العرفي وفق تصريحات متداولة له، أن ما يشاع عن عزم المجلس الرئاسي. إصدار مراسيم بالتشاور مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، لتجميد عمل النواب والدولة غير قانوني وسيزيد من حالة الانقسام السياسي.

وأضاف عضو النواب، لا ندري سبب محاولة وليامز اتخاذ هذه الخطوة التي “لن تحدث” على حد قوله.

مضيفا: أن المجلس الرئاسي الذي لم يستطع التعامل مع الاشتباكات، التي شهدتها عدة مدن. بصفته القائد الأعلى للجيش غير قادر على اتخاذ هذه القرار!

وكان العديد من المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفي  العديد من البيانات التي أصدروها مؤخرا دعوا المجلس الرئاسي للتدخل من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد. وطرحوا مقترح تجميد عمل مجلسي النواب والدولة الإخواني واعتماد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

27 أبريل، 2022 8:38 م
13

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