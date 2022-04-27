الحكومة الليبية تحدد عطلة عيد الفطر وتستثني بعض المؤسسات

27 أبريل، 2022 11:39 م
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أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، القرار رقم 5 لسنة 2022 بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك.

وحددت الحكومة عطلة عيد الفطر حيث تبدأ من يوم الخميس الموافق 28 أبريل حتى الخميس الذي يليه الموافق لـ 5 مايو المقبل.. على أن تستثنى من ذلك المؤسسات الأمنية والصحية الحيوية مع ضمان حصول العاملين فيها على مقابل عمل تلك الأيام.

وأشار القرار إلى أن العطلة تمنح لكافة الموظفين والعاملين إجازة غير مخصومة من رصيد إجازتهم عن العمل.

27 أبريل، 2022 11:39 م
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