الحداد يُطلع المنفي على جهود توحيد المؤسسة العسكرية

27 أبريل، 2022 11:26 م
5

أخبار ليبيا 24

أطلع رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي قدم الحداد، للمنفي إحاطة شاملة عن الوضع العسكري والنواحي التنظيمية لعمل الأركانات النوعية.. والمناطق والوحدات العسكرية بهدف إعداد جيش منظم ومؤهل قادر على حماية الوطن.

وأكد المنفي على دعمه الكامل لرئاسة الأركان العامة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومساهمتها في بسط الاستقرار في كل مناطق ليبيا.

27 أبريل، 2022 11:26 م
5

مقالات ذات صلة

إحياء الذكرى الأولى لليوم الوطني للمرأة الليبية

27 أبريل، 2022 11:56 م

الحكومة الليبية تحدد عطلة عيد الفطر وتستثني بعض المؤسسات

27 أبريل، 2022 11:39 م

باشاغا يدعو صنع الله إلى إحالة  مقترحاته حول الحفاظ على إيرادات النفط لإنهاء إقفاله

27 أبريل، 2022 11:19 م

البرهان يهنئ المنفي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر

27 أبريل، 2022 11:06 م
زر الذهاب إلى الأعلى