البرهان يهنئ المنفي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر

أخبار ليبيا 24

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن البرهان عبر للمنفى عن “أطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية.. سائلاً الله العلي القدير، أن يعيد هذا العيد المبارك على ليبيا وشعبها بالأمن والرخاء، وعلى شعوب الأمة الإسلامية قاطبة، بالخير واليمن والبركات”.

وكان قد تلقى المنفي أمس الثلاثاء برقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط لمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.