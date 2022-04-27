استمرار العمل لربط الوحدة الأولى لمحطة طبرق الجديدة على الشبكة

27 أبريل، 2022 4:00 م
4

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، إن العمل لازال جاريا لربط دخول الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الغازية بقدرة 185 ميجاوات على دائرة التميمي رقم (2).

وسبق للشركة أن أكدت استمرار العمل بمشروع محطة طبرق الاستعجالي المكون.من أربع وحدات بقدرة إجمالية 740 ميغاوات بواقع 185 ميغاوات لكل وحدة إنتاجية.

وأكدت حرصها على استكمال المشروع حسب المدة الزمنية المخطط لها. وذكرت في وقت سابق أن نسبة الإنجاز للوحدة الثانية وصلت إلى 50 بالمائة.

وأكدت الشركة أنها سارعت بإقامة دورة تدريبية بمحطة الخمس لطاقم التشغيل والصيانة بمشروع طبرق الاستعجالي. ولفتت إلى أن الدورة التدريبية للمجموعة الأولى انتهت، والتحاق المجموعة الثانية سيكون يوم السبت القادم.

وقع عقد إنشاء المحطة في سبتمبر 2017 بين الشركة العامة للكهرباء وشركة متكا اليونانية، وذلك ضمن مساعي رفع كفاءة الشبكة الكهربائية. وبدأ العمل إنشاء المحطة طبرق الغازية في يونيو 2021.

الوسوم
27 أبريل، 2022 4:00 م
4

مقالات ذات صلة

وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون

عون يرجح استئناف تصدير النفط خلال أيام

27 أبريل، 2022 4:17 م

واشنطن تطالب بإنهاء إغلاق النفط على الفور

27 أبريل، 2022 2:34 م

اليورو ينخفض إلى ما دون 1.06 دولار لأول مرة منذ عام 2017

27 أبريل، 2022 1:43 م
الأحوال الجوية المتوقعة

الأرصاد تحذّر من رياح ترابية على شرق ليبيا

27 أبريل، 2022 12:38 م
زر الذهاب إلى الأعلى