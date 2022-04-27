استطلاع |  آراء متباينة حول توجيه الدبيبة بوضع خطة لإشراك القطاع الخاص في مجال الاتصالات

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى ضرورة وضع خطة ناجعة لدعم القطاع الخاص في مجال الاتصالات. وإشراكه في هذا المجال.. وذلك بهدف إشراك القطاع الخاص في مجال الاتصالات.

وعقد الدبيبة اجتماعا على هامش زيارته لمقر الشركة القابضة للاتصالات التي تأتي ضمن جولاته التفقدية للوزارات والمؤسسات.

وأكد الدبيبة على ضرورة أن يكون التنافس مفتوحًا لكل شركات الاتصالات.. وإنهاء حالة الاحتكار وهذا أصبح واقعًا لا بُد منه… كما أكد الدبيبة لقيادات الشركة القابضة للاتصالات على ضرورة تطوير القطاع في كافة المجالات.. بما فيها العنونة البريدية والمساهمة مع الشعب الليبي في دعم الانتخابات تقنيًا وفنيًا وماديًا حتى يستطيع تحقيق حلمه.

أخبار ليبيا 24 توجهت بسؤال لمتتبعيها لمعرفة آراء المواطنين والشارع الليبي حول إذا كانوا يدعمون دعوة الدبيبة إلى إشراك القطاع الخاص في مجال الاتصالات.

استغلال المواطن كما في المستشفيات الخاصة

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر”. يقول: “وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى دعم وإشراك القطاع الخاص في مجال الاتصالات.. هل أنت مع إشراك القطاع الخاص أم ضده؟”.

آراء متباينة

الآراء كانت متباينة بين يؤكد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في مجال الاتصالات وبين من يرفض ذلك.

سالم سليمان يقول أنه يريد الاتصالات تكون تابعة للدولة.. مشيرا إلى استغلال المستشفيات الخاصة للمواطنين ورفعها للأسعار.. وطلبها دفع قيمة العلاج قبل الدخول للمستشفى.

زيادة الفساد

وفي ذات الرأي رفض المشارك باسط بلل إشراك القطاع الخاص في مجال الاتصالات.. لافتا أن القطاع الخاص دمر ليبيا سببها مشاكل كبير في اقتصادها.

وأيضا أكد المشارك، Abdalslam Mdakesh أن ذلك سيتسبب في زيادة الفساد في ليبيا أكثر من ذي قبل.. لافتا أن الـ 12 عاما الماضية تسبب ملوك الاعتمادات في إفساد اقتصاد البلاد.

وقال المشارك، الفوارس الفوارس: “إن القطاع الخاص قطاع متحكم ولا ينظر إلا للربح دون مرعاة للمواطن”.. لافتا أن إدخال القطاع الخاص في مجال الاتصالات يحتاج مراقبة من الجهات الحكومية باستمرار.

أما المشاركين، جمعة فكرون ماضى، ومحمد السهولي الورفلي، أنهما مع دخول القطاع الخاص في مجال الاتصالات.. مشيرين إلى أن الأهم هو تحسن الخدمة ورخص أسعار الاتصالات والإنترنت.. لافتين إلى أن الإنترنت في ليبيا سعره مرتفع مقارنة بالدول الأخرى.

ستكون من نصيب الديناصورات

وكذلك رأى المشاركين، عزو عمورة، وسامي علي، و عبادي سويكر الحجازي، أنهم مع إشراك القطاع الخاص في مجال الاتصالات.

أما المشارك، خالد محمد مولود، فأكد أنه ضد توجيه الدبيبة.. وأيضا قال المشارك، Abdallah Zedan : “أنا ضد توجيه الدبيبة.. ستكون من نصيب الديناصورات”.

في حين قال المشارك، الادميرال بربروس :”نحن مع إشراك القطاع الخاص.. حتى لا تستمر شركة الاتصالات الحالية المدار وليبيانا في السيطرة والاستحواذ على الاتصالات وسرقة أموال الشعب.. التنافس إبداع وتألق”. على حد تعبيره.

المنافسة تخلق الإبداع

أما المشارك، Ahmed Sla قال: “عندما يكثر التجار يقل سعر البضاعة.. إما أن تتركها عام أو تجعلها خاص للحصول على نتيجة”.

من جانبه قال المشارك، Ali Eshreef : “المنافسة تخلق الإبداع لتتحسن الخدمات وتقل أسعار الاتصالات”.. لافتا أن الاحتكار يؤدي إلى الانهيار والفشل. على حد قوله.

وقال المشارك، Salme Aladoli :”ضد وبقوة.. ولا يتحكم هؤلاء اللصوص برزق الليبيين”. على حد تعبيره.

أما المشارك، Rxled Hatuk فقال: “مع وبقوة لصالح الشعب.. الاتصالات في الدول المجاورة أقل بكثير نتيجة المنافسة بين الشركات الخاصة”.