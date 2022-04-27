إعدام طن من مخلفات الحرب والألغام بالمنطقة الوسطى

27 أبريل، 2022 9:06 م
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إعدام طن من مخلفات الحرب
إعدام طن من مخلفات الحرب

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعدم قسم المتفجرات بفرع المنطقة الوسطى بالتعاون مع إدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية نحو طن من مخلفات الحرب والألغام.

وأوضحت وزارة الداخلية أن عملية الإتلاف جرت في منطقة الكراريم بمدينة مصراتة. لتوافر شروط السلامة لإتمام عملية التخلص من هذه الكمية بشكل آمن بدرجة 100%.

يشار إلى أنه تم تجميع هذه الكمية الضخمة خلال عمليات المسح. التي قام بها المختصين في الجهاز خلال الأيام القليلة الماضية، في كل من مقار الكلية الجوية والشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة .

27 أبريل، 2022 9:06 م
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