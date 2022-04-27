إحياء الذكرى الأولى لليوم الوطني للمرأة الليبية

27 أبريل، 2022 11:56 م
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أخبار ليبيا 24

شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبدالرحمن، مساء الثلاثاء في الاحتفالية الأولى لليوم الوطني للمرأة الليبية، تحت شعار “من حقي”، التي أُقيمت بفندق المهاري بطرابلس، وذلك برعاية وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية طرمال.

وحضر الاحتفالية نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، وعضوات بمجلسي النواب والأعلى للدولة.. وعدد من الوزراء والوكلاء والاتحاد النسائي والتجمع الوطني للمصالحة.. ومديرات تمكين المرأة بالبلديات، ولفيف من الفنانين ونشطاء المجتمع المدني.

وتخللت الاحتفالية، التي تأتي ضمن مسار طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، كلمات أشادت بدور المرأة الليبية في المجتمع.. وما قامت به من إنجازات منذ تأسيس الدولة وحتى هذه المرحلة.. كما جرى عرض شريط مرئي يوثق مسيرة عمل أبرز القيادات النسائية في ليبيا قديمًا وحديثًا.

وفي 19 مارس، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارًا باعتبار السادس والعشرين من أبريل من كل عام يومًا وطنيًّا للمرأة الليبية.

27 أبريل، 2022 11:56 م
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