ماذا تعرف عن فرشاة تنظيف خطوط النفط الخام؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

تابعت وكالة أخبار ليبيا 24 عملية خروج فرشاة تنظيف خط النفط الخام بميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط قادمة من حقل السرير النفطي عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وتابعت الوكالة وبصفة حصرية خروج فرشاة التنظيف والتي تحمل رقم (3940) ومن خلال حسابات حول موعد وصول. الفرشاة حسب الإنتاج وضغط الخط، حيث انطلقت أول فرشاة لتنظيف خط النفط الخام في عام 1967.

وتصل الفرشاة إلى نهاية الخط الرئيسي بعد أن تصدر إشارة الوصول إلى غرفة المراقبة ليتم حجزها في مكان خاص لها. حتى يتم إخراجها.

ويتم تفريغ المكان المخصص للفرشاة من الزيت الخام في حوض خاص بذلك عن طريق قسمي العمليات والأنابيب. وتسحب الفرشاة بعد فتح الباب الخاص بها وإخراجها، حيث يتم تنظيفها بصفة مبدئية من الشمع ومخلفات النفط داخل الميناء.

كما يتم تجميع عدد 6 فرش ويتم إرسالها إلى حقل السرير عن طريق إدارة النقل بالشركة وعن طريق البر.

وتوجد دائما داخل الخط الرئيسي عدد 3 فرش واحدة بالقرب من حقل السرير والثانية في الوسط والثالثة بالقرب. من ميناء الحريقة النفطي في طبرق.

تجرى عملية إخراج الفرشاة عن طريق قسم الأنابيب وبحضور قسم العمليات وقسمي السلامة والأمن الصناعي لتوفير. المناخ الآمن لإخراجها وتنظيفها وإرسالها برا إلى حقل السرير لتنظيفها وصيانتها وإرسالها مرة أخرى إلى طبرق.