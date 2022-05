كبسولة الفضاء “ستارلاينر” تهبط بنجاح على الأرض بعد رحلة ناجحة لمحطة الفضاء الدولية

أخبار ليبيا 24

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية صورًا ومقطع فيديو لنجاح نزول كبسولة الفضاء “ستارلاينر” التابعة لشركة “بوينغ” إلى الأرض وهبوطها في صحراء ولاية نيو مكسيكو الأميركية، عند قاعدة وايت ساندز.

وقالت ناسا، إن الكبسولة هبطت بنجاح في وايت ساندز سبيس هاربور، نيو مكسيكو عند الساعة 22:49 بالتوقيت العالمي.

Touchdown, #Starliner . At 6:49pm ET (22:49 UTC), @BoeingSpace 's spacecraft landed at White Sands Space Harbor, New Mexico. Today's return from the @Space_Station marks the end of Orbital Flight Test-2, a demo providing data to help certify it to carry astronauts. pic.twitter.com/FPdo9F8XEJ

يأتي ذلك بعد نجاح الكبسولة قبل 6 أيام في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية ‏والالتحام بها. لتكمل خطوة مهمة لرحلة تجريبية حاسمة.

وتم إطلاق الكبسولة الفضائية غير المأهولة فوق صاروخ “United Launch Alliance Atlas V” من كيب كانافيرال. وسافرت لأكثر من 25 ساعة للوصول إلى المختبر المداري، وفقا لبيان رسمي لناسا.

"Welcome to #Starliner for the very first time ever, in space." @Astro_FarmerBob takes us on a tour inside the @BoeingSpace spacecraft that arrived on Friday, May 20, on a demonstration flight to the International @Space_Station: pic.twitter.com/uaezcvaWGw

— NASA (@NASA) May 21, 2022