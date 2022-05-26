كبسولة الفضاء “ستارلاينر” تهبط بنجاح على الأرض بعد رحلة ناجحة لمحطة الفضاء الدولية

26 مايو، 2022 3:26 ص
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أخبار ليبيا 24

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية صورًا ومقطع فيديو لنجاح نزول كبسولة الفضاء “ستارلاينر” التابعة لشركة “بوينغ” إلى الأرض وهبوطها في صحراء ولاية نيو مكسيكو الأميركية، عند قاعدة وايت ساندز.

وقالت ناسا، إن الكبسولة هبطت بنجاح في وايت ساندز سبيس هاربور، نيو مكسيكو عند الساعة 22:49 بالتوقيت العالمي.

يأتي ذلك بعد نجاح الكبسولة قبل 6 أيام في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية ‏والالتحام بها. لتكمل خطوة مهمة لرحلة تجريبية حاسمة.

وتم إطلاق الكبسولة الفضائية غير المأهولة فوق صاروخ “United Launch Alliance Atlas V” من كيب كانافيرال. وسافرت لأكثر من 25 ساعة للوصول إلى المختبر المداري، وفقا لبيان رسمي لناسا.

وبقيت كبسولة “ستارلاينر” ملتصقة بمحطة الفضاء الدولية خلال الخمسة أيام الماضية، قبل القيام برحلة العودة إلى الأرض. وهبوطها في صحراء نيو مكسيكو.

وكانت كبسولة “ستارلاينر” قامت بأول محاولة لها للوصول إلى محطة الفضاء الدولية في ديسمبر 2019، لكنها فشلت في تحقيق هدفها بسبب مشكلة برمجية، حالت دون إطلاق محركات المركبة الفضائية.

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26 مايو، 2022 3:26 ص
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