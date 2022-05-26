زيلينسكي يأمر بفرض التأشيرة على المواطنين الروس لدخول أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، بوقف السفر بدون تأشيرة للمواطنين الروس، مشيرًا إلى “الحاجة إلى تحسين أمن الحدود في أعقاب غزو موسكو”.

ويسمح للمواطنين الروس حاليًا بزيارة أوكرانيا المجاورة بدون تأشيرات. وفي أمر نُشر على الموقع الإلكتروني الرئاسي. قال زيلينسكي، إنه يؤيد التماسًا قدمه مواطن يطالب بإنهاء هذه الممارسة.

وعلى خلفية الهجوم الروسي واسع النطاق، فإن القضية المثارة مهمة وحيوية. وقال الرئيس الأوكراني. أنا أؤيد الحاجة إلى تعزيز الضوابط على دخول المواطنين الروس.

وقال الرئيس الأوكراني إنه بعث برسالة إلى رئيس الوزراء دينيس شميهال يطلب منه العمل في هذا الشأن. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي مرسوما يقضي بفرض قيود على التأشيرات لمواطني الدول. التي تعتبرها موسكو “غير ودية”، بما في ذلك أوكرانيا.