روما يدخل التاريخ كأول بطل لدوري المؤتمر الأوروبي

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دخل فريق روما الإيطالي التاريخ بعدما توّج بأول بطولة لكأس الدوري الأوروبي بعد فوزه 1-0 على منافسه الهولندي فينورد.

وسجل نيكولو زانيولو الهدف في الدقيقة 32 بلمسة بقدمه اليسرى بعد أن تسلمها بالصدر ليهدي روما لقب النسخة الأولى للمسابقة الثالثة للأندية الأوروبية والمستحدثة هذا الموسم.

⚽️🔥 كل الطرق تؤدي إلى اللقب الأول .. إلى كتابة التاريخ .. إلى روما 🇮🇹 زانيولو يفتتح التسجيل ويُقرب روما من اللقب 🏆#دوري_المؤتمر_الأوروبي | #روما_فينورد #UECL pic.twitter.com/E8HZK19MWC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2022

روما

وصمد روما، الذي كان لقبه القاري الوحيد السابق في كأس المعارض عام 1961، أمام محاولات المنافس الهولندي. لتحقيق انتفاضة وسدد فينورد في إطار المرمى مرتين في الشوط الثاني.

جوزيه مورينيو

مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو، دخل التاريخ كأول مدرب يفوز بلقب بطولة دوري المؤتمر في الموسم الأول لانطلاقها. إضافة إلى تحقيقه رقما قياسيا، حيث أصبح أول مدرب يحقق لقبا أوروبيا مع 4 أندية مختلفة.

ونجح مورينيو في تحقيق خامس لقب أوروبي في مسيرته التدريبية، إذ سبق له الفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي في عامي 2003 و2004 على الترتيب، ودوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان الإيطالي عام 2010، والدوري الأوروبي عام 2017 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبذلك حقق مورينهو العلامة الكاملة حيث خاض 5 نهائيات أوروبية وفاز بها جميعا.