بوالخطابية يطالب عقيلة صالح بالتدخل لتخفيف معاناة المسافرين الليبيين إلى مصر برًا داعيا إلى مطالبة السلطات المصرية بتحسين معاملة المسافرين الليبيين عبر منفذ السلوم

أخبار ليبيا 24-خاص

طالب، فرج بوالخطابية، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بالتدخل لدى الجانب المصري بشأن الرسوم المفروضة على الليبيين المسافرين برًا إلى مصر عبر منفذ السلوم.

وقال بوالخطابية، لأخبار ليبيا 24، إنه طالب عقيلة بالتواصل مع الجانب المصري ومحافظ مطروح لإنهاء هذه الأزمة، بناء على الشكاوى المقدمة من المواطنين الليبيين المسافرين إلى مصر، حيث يُفرض على كل مُسافر دفع 350 جنيها مصريا في الدخول والخروج، بالإضافة إلى مبلغ 25 دولار أمريكي.

وأضاف، بوالخطابية، أن “المعاملة وزيادة الرسوم من قبل الجانب المصري ساءت، وهذا ما شاهدناه بأم أعيننا عندما نسافر إلى مصر” .

وقال، “لقد تحدثت مع وزيرة الخارجية أثناء حضورها إلى طبرق عن هذه المشكلة كما تحدثت إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية.”

وأضاف، أن “أغلب المسافرين هم من المرضى والطلبة وقليل من هم مسافرين لغرض السياحة أو الزيارات الاجتماعية.”

وقال رئيس بلدية طبرق، إن “المواطن الليبي يصل إلى الحدود المصرية بكل إجراءاته الرسمية إلى الجوازات. والجمارك المصرية منهك ويقف في انتظار ختم الدخول لعدة ساعات تصل عشر ساعات” . ولفت إلى أن سيارات الإسعاف الليبية لا تدخل إلا بعد معاناة وتعب على المريض الليبي.

وأضاف، “أحلت تقريرًا من مباحث الجوازات إلى وزارة الحكم المحلي بهذا الخصوص. نحن نعامل المواطنين المصريين وسائقي الشاحنات بأفضل معاملة . ولا نطالب الجهات المصرية إلا بحسن المعاملة وإلغاء الرسوم أو تخفيضها فهي ترهق المسافر الليبي “.

وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، “أقول إلى المسؤولين الليبيين الذين يهمهم أمر المواطن أن عليهم وضع مصلحة المواطن قبل كل شيء. لا نريد شعارات لا نراها على أرض الواقع”.