وصول طائرة الخطوط الليبية إلى بنينا بعد انتهاء أعمال الصيانة في مصر

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير مكتب الإعلام الخطوط الجوية الليبية صابر التير. اليوم الثلاثاء. وصول طائرة تابعة للشركة كانت تخضع للصيانة إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي.

وقال التير لـ”أخبارليبيا24″ :”إن طائرة الخطوط الجوية الليبية نوع آيرباص “A320 LAK” هبطت قبل قليل بمطار بنينا قادمة من جمهورية مصر العربية.

وأوضح مدير مكتب الإعلام أن الطائرة وصلت إلى مطار بنينا بعد انتهاء أعمال الصيانة التي خضعت لها الطائرة المدة الماضية.

وأكد التير، أن الطائرة ستعود للخدمة، وفي انتظار عودة باقي الطائرات قريباً للانضمام إلى أسطول الشركة.