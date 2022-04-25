مطار بنينا: أول رحلة إلى إسطنبول ستكون بعد عيد الفطر

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة الفرجاني أن أول رحلة إلى إسطنبول ستكون بعد عيد الفطر المبارك.

وقال الفرجاني لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن الرحلات ستكون عبر شركة برنيق للطيران.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية أن الرحلات ستكون بمعدل خمسة رحلات في الأسبوع بين مطار بنينا الدولي وإسطنبول.

وتوقفت الرحلات الجوية من مطارات شرق ليبيا منذ 2014 عقب معارك مسلحة ضد الجماعات الإرهابية في الشرق عقب خلاف بين أنقرة والحكومة المؤقتة في ذلك الوقت.